"Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda temmuz ve eylülde gerçekleşecek.
Atlantis Yapım organizasyonuyla, Paribu'nun kültür ve sanat alanındaki sürdürülebilir katkılarıyla hayata geçen konser serisinin ilki 14 Temmuz'da Dedublüman konseriyle başlayacak.
Dolu Kadehi Ters Tut 15 Temmuz'da, Kenan Doğulu 16 Temmuz'da, Mabel Matiz 17-18 Temmuz'da, Buena Vista All Stars ise 30 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Güncel › Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri Başlıyor - Son Dakika
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