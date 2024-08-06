Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez iptal edildi - Son Dakika
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Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde yapılması planlanan yüzme antrenmanı, kirlilik nedeniyle 5. kez iptal edildi. Sen Nehri'nin temizlenmesi için 1,4 milyar avro harcanmasına rağmen kirlilik sorunu devam ediyor.

06.08.2024 12:56
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Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, organizatörler, Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde serbest yüzüş dalında bugün yapılması beklenen antrenmanın iptal edildiğini belirtti.

Böylelikle, Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana Sen Nehri'nde aynı gerekçeyle iptal edilen yüzme antrenmanı sayısı 5'e yükseldi.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken, suyun temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris'te Sen Nehri'nde 26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez iptal edildi - Son Dakika
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