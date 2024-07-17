Paris'te Olimpiyat Şeritlerinden Geçen 400 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Fransa'nın başkenti Paris ve çevresindeki yollarda Olimpiyat Oyunları için ayrılan şeritlerden izinsiz geçen 400 sürücüye 135'er avro para cezası kesildi.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül'de ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ülkeye yaklaşık 15 milyon turistin ve 10 bin 500 sporcunun gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede Paris trafiğinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Paris ve bağlı olduğu Ile-de-France bölgesinde 185 kilometre yol, 15 Temmuz'dan itibaren Olimpiyatlar kapsamında müsabakalara katılacak sporcu ve personelin yanı sıra toplu taşıma, taksi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin kullanacağı araçlara ayrıldı.

Olimpiyatlar süresince bu şeritlerden izinsiz geçen diğer araç şoförleri 135 avro para cezası ve hukuki işlemlere tabi olabilecek.

Fransız basınındaki habere göre, uygulamanın başladığı ilk gün 400 sürücü Olimpiyatlar için ayrılan şeritlerde araç kullandığı için para cezasına çarptırıldı.

Sürücülerin bu şeritleri diğerlerinden ayırması için yol üzerinde "Paris 2024" yazıları ve farklı panolar bulunuyor. Bu şeritlerden geçen araçların izni olup olmadığı özel bir radar sistemiyle kontrol ediliyor.