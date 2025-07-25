Paris'te Srebrenitsa Soykırımı Anıtı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paris'te Srebrenitsa Soykırımı Anıtı Açıldı

25.07.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anmak için Paris'te yeni bir anıt açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülenleri anmak için inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'te Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının anısına inşa edilen anıtın açılışı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve üst düzey Fransız yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa'daki Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Derneği (SIBH France) tarafından inşası desteklenen anıt ülkede Srebrenitsa soykırımı anısına dikilen ilk anıt olma niteliğinde.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen binden fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Srebrenitsa, Fransa, Güncel, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Srebrenitsa Soykırımı Anıtı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Şehit Kocaman’dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı Şehit Kocaman'dan geriye yürek yakan düğün görüntüsü kaldı
Şehit Alperen Özcan’dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz Şehit Alperen Özcan'dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz
Tüm dünya Jhon Duran’ın yaptıklarını konuşuyor Tüm dünya Jhon Duran'ın yaptıklarını konuşuyor
Türkiye’yi alevler kuşattı Dört bir yan yangın yeri Türkiye'yi alevler kuşattı! Dört bir yan yangın yeri
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Real Madrid’de 10 numaralı formanın Arda Güler’e neden verilmediği ortaya çıktı Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
14:57
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
20:06
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
19:56
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
19:42
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti
Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
19:41
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var
İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
19:23
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
19:17
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
19:09
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 15:41:36. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te Srebrenitsa Soykırımı Anıtı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.