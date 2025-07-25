Paris'te Srebrenitsa Soykırımı Anıtı Açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülenleri anmak için inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'te Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının anısına inşa edilen anıtın açılışı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve üst düzey Fransız yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa'daki Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Derneği (SIBH France) tarafından inşası desteklenen anıt ülkede Srebrenitsa soykırımı anısına dikilen ilk anıt olma niteliğinde.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen binden fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.