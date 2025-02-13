Paris'te Suriye Konulu Konferans

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferans kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz'ın Pedersen ile Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferans kapsamında yaptığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve BM'nin ülkedeki çalışmaları ele alındı.

Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği konferansta, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması bekleniyor.

Konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.