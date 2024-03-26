Parti liderleri miting ve halka hitap programlarına katılacak

Kuraş, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti. Kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu vurgulayan Maden, Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını ve ilginin arttığını söyledi. Maden, Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini ve dereceye giren sporcuların Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin kuraşta söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini ve Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkede düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.