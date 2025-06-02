Pendik Lisesi'nden 'Sarıl Bana' Projesi - Son Dakika
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Pendik Lisesi'nden 'Sarıl Bana' Projesi

02.06.2025 11:12
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Öğrenciler, depremlerden etkilenen hastalardaki çocuklara oyuncak yaparak moral desteği sağlıyor.

Pendik Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Sarıl Bana" sloganıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile yaptıkları oyuncaklar, hastanede tedavi gören çocuklara umut oluyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinin hayata geçirdiği "Sarıl Bana" projesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından geliştirildi.

Proje ile depremlerden etkilenen ve hastanede tedavileri süren çocukların yaşadıkları duygusal zorlukların hafifletilmesi ve yalnızlık duygusunun giderilmesi, projeye katılan öğrencilerin de sosyal sorumluluk ve yardımseverlik bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

Pendikli öğrencilerin proje kapsamında diktikleri dolgu oyuncaklar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen hastanelerdeki çocuklara ulaştırılıyor.

Öğrenciler, hasta çocuklara gönderdikleri oyuncaklara, "Sarıl Bana" yazan etiket ve mektuplar da iliştiriyor.

Oyuncaklarla buluşan çocuklara tedavi sürecinde moral desteği sağlanırken, sosyal açıdan önemli deneyimler kazanan öğrenciler ise organizasyon kabiliyeti ve toplumsal fayda üretme bilinci ediniyor.

"İyilik iyileştirir"

Okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Şakire Selcen Yüce, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki çocuklara oyuncak gönderme isteğiyle yola çıktıklarını anlattı.

Yüce, "Oyuncak yapımı sürecinde öğrencilerimiz, oyuncakların kalıplarını çıkarıyorlar. Çocukların hastanede sarılabilecekleri ve onları duygusal anlamda rahatlatabilecek boyutta oyuncaklar tasarlıyoruz. Bu oyuncakların üzerinde çocuklara zarar vermeyecek materyaller olmasına özen gösteriyoruz. Oyuncakları hijyenik koşullara getirip paketledikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Öğretmen Sibel Yenigün Kapanben ise moral gücünün iyileştirici etkisinden yola çıktıklarını belirterek, "Hastanede yatan çocuklara moral desteği veriyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. İyilik iyileştirir." ifadelerini kullandı.

"Empati duygum arttı"

Projeye katılan öğrencilerden Sena Peküz, "Hastanede yatan çocuklara bu oyuncakları dikmek gerçekten mutluluk verici. Çünkü diktiğimiz bu oyuncaklar, onlara iyi duygular kazandırdı." dedi.

Öğrencilerden İrem Çelik ise projeye başlarken empati kurduğunu ve oyuncaklarla çocukların çok mutlu olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Daha çok sosyal sorumluluk projesine katılmak istediğini söyleyen Çelik, "Empati duygum arttı. Hem onları mutlu etmek hem kendim mutlu olduğum için böyle projelere katılmayı daha çok istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Rauf Denktaş, Güncel, Pendik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik Lisesi'nden 'Sarıl Bana' Projesi - Son Dakika

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