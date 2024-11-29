Pendik'te Motokuryeye Çarpan Otomobil Kaçtı

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Pendik'te, motokuryeye çarpan otomobil sürücüsünün olay yerinde kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pendik çarşıda ilerleyen motosikletli kurye, 4 sokağın birleştiği yerde diğer taraftan gelen sürücüye yol vermek için durdu.

Bu sırada arkadan gelen otomobil ise durmayarak motokuryeye çarptı. Motosikletin devrilmesiyle kurye yere düşerken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.