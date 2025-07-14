Pendik\'te Otomobil Yangını

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, -PENDİK'te seyir halindeyki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek indi. Kısa sürebüyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.