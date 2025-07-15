Pentagon, Aspen Forum'a Katılmayacak

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, her yıl Demokrat ve Cumhuriyetçi kanattan isimlerin katıldığı ülkedeki Aspen Güvenlik Forumu'nun değerlerinin "Pentagon'la örtüşmediği" gerekçesiyle, bu yıl üst düzey askeri yetkililerin forumda konuşmalarına izin vermediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Kingsley Wilson, "Just the News" haber portalına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Wilson, söz konusu forum için "Küreselleşmenin kötülüğünü, büyük ülkemize karşı küçümsemeyi ve ABD Başkanı'na karşı nefreti teşvik ediyor." diyerek, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı ve ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Komutanı'nın da bulunduğu yaklaşık bir düzine üst düzey Pentagon yetkilisinin konuşma programından geri çekildiğini belirtti.

Wilson, foruma eski Başkan Joe Biden dönemi yetkililerinin davet edildiğine işaret ederek "Pentagon'un, yurt dışında kaosun, yurt içinde ise başarısızlığın mimarı olan eski yetkilileri davet eden bir örgütü meşrulaştırmakla hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de daha sonra Fox News'e, "Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilileri, değerleri Pentagon değerleriyle örtüşmediği için artık Aspen Güvenlik Forumu'na katılmayacaklar." şeklinde ek açıklama yaptı.

Forumu düzenleyen Aspen Enstitüsü de Pentagon yetkililerinin geri çekilmesiyle ilgili açıklamasında, "Aspen Güvenlik Forumu, on yıldan uzun süredir, ulusal güvenlik konularında deneyim ve farklı bakış açıları getiren üst düzey yetkilileri (Cumhuriyetçi ve Demokrat, sivil ve askeri), üst düzey yabancı yetkilileri ve uzmanları ağırlıyor. Pentagon'un katılımını özleyeceğiz, davetlerimiz hala açık." ifadelerini paylaştı.

İki gün sürecek forumda, Donald Trump yönetiminden Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da konuşmacı olarak yer alıyor.

George W. Bush dönemi Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice, Biden dönemi eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü Brett McGurk gibi isimler başta olmak üzere önceki yönetimlerden de üst düzey isimler forumun konuşmacı listesinde bulunuyor.

Aspen Enstitüsü, resmi sitesinde, Colorado eyaletinin Aspen yerleşkesinde yıllık düzenlenen etkinliği "ABD'deki en önemli ulusal güvenlik ve dış politika forumu" olarak tanımlıyor.