Pentagon'dan Kobani Açıklaması

Güncel

(ANKARA) - Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, " Suriye'de bulunma nedenimiz olan IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için çalışmaya ve görevimize odaklanmaya devam ediyoruz. Ancak Kobani'deki ABD güçleri söz konusu olduğunda, şu anda herhangi bir üs kurma planımız ya da niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, yılın ilk basın toplantısında Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de yeni bir askeri üs kurup kurmadığına ilişkin sorular üzerine, "Kobani'de bir ABD üssü inşa etme planı yok. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Singh ABD'nin bölgedeki güçleriyle ilgili soru üzerine ise şöyle dedi:

"Bildiğiniz üzere, SDG ve bölgedeki diğer güçler arasındaki şiddetin durdurulmasını teşvik ettik ve memnuniyetle karşıladık. Suriye'de bulunma nedenimiz olan IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için çalışmaya ve görevimize odaklanmaya devam ediyoruz. Ancak Kobani'deki ABD güçleri söz konusu olduğunda, şu anda herhangi bir üs kurma planımız ya da niyetimiz yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim."