Pera Müzesi'nde Açık Atölye Başlıyor

Pera Müzesi'nin hazırladığı "Açık Atölye", 7 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, yaş, deneyim ya da beceri fark etmeksizin herkesin katılabildiği atölyeden, müze ziyaretçileri ücretsiz yararlanabiliyor.

Katılımcıların resim, kolaj malzemeleri ve kil gibi tasarım materyallerinin de aralarında olduğu çeşitli ürünleri kullanarak görsel ifade yolları kullanması planlanırken müzedeki sergilerin bu sürece sanatsal bir ilham kaynağı sunarak kişisel yaratımları zenginleştirmesi amaçlanıyor.

Atölyeye katılanların kolektif bir duvar çalışması da hazırlayacağı program, 7-30 Ağustos tarihleri arasında perşembe, cuma ve cumartesi günleri Pera Müzesi'nde sanatseverlere sunulacak.