Pera Müzesi'nde İki Yeni Sergi

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılında "Çok İş Var Yapacak" ve "Ay Işığıyla Dans" başlıklı sergileri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergiler 20 Mart'ta açılacak ve 17 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.???????

"Çok İş Var Yapacak" sergisi, Samih Rifat'ın düşünsel yolculuğunu, disiplinler arası geçişlerini ortaya koyarak, onun sanat ve düşünce evrenini ziyaretçilere sunuyor.

Sergi, aynı zamanda Suna ve İnan Kıraç Vakfının ilk yıllarında vakfın kurucu sanat danışmanlığını üstlenen, Pera Müzesi'nde pek çok diğer projenin yanı sıra Henri-Cartier Bresson ve Josef Koudelka gibi dünyaca ünlü fotoğrafçıların sergilerine de imza atan Samih Rifat anısına, Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yılında gerçekleştirdiği bir vefa projesi olma özelliği de taşıyor.

Samih Rifat'ın başta fotoğrafları ve desenlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Serhan Ada, fotoğraf editörlüğünü Esra Özdoğan ve Ahmet Elhan, sergi ve katalog tasarımını Bülent Erkmen üstleniyor.

Ayrıca sergide Rifat'ın belgeselleri, şiir ve müzikle olan ilişkisi de izleyiciyle buluşuyor.

"Ay Işığıyla Dans" sergisi

"Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans" sergisi ise çizim, resim, heykel ve video gibi farklı mecralarda çalışan Marcel Dzama'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyor.

New York'ta yaşayan Kanada doğumlu sanatçı Dzama'nın bu sergisi aynı zamanda sanatçı dostu Raymond Pettibon'la ortak çalışmalarını da içeriyor. Serginin küratörlüğünü ise Alistair Hicks üstleniyor.