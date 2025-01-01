Pertek\'te Balık Avlarken Yaralandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, balık avlarken kayalıktan düşüp yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Kolonkaya Köyü mevkisinde bir kişi, Keban Baraj Gölü kıyısında balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip kayalıktan düştü.
Sol bacağının yaralandığını fark eden kişi, telefonla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bot yardımıyla barajdan geçirilerek ilçedeki feribot iskelesine getirildi.
Ambulansa alınan yaralı, Pertek 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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