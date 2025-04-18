Peru'da Antik Toplu Mezar Bulundu

Peru'nun güney kıyısındaki Atico Nehri Vadisi'ndeki arkeolojik kazılardaki gün yüzüne çıkarılan antik bir toplu mezarda savaşta yaralandığına dair izler taşıyan 24 kişiye ait iskelet bulundu.

Livescience'nin haberine göre, Polonya Wroclaw Üniversitesinden Arkeolog Josef Szykulski ve ekibi, milattan sonra 1000-1450 yıllarında İspanyol istilası öncesi ve sonrasında Chuquibamba ya da Aruni halklarına ait olduğu düşünülen bir yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Aruni halkı hakkında çok az bilgiye sahip olan araştırmacılar, bu toplulukla ilgili en önemli bulguların mağara duvarlarına kazınmış "petroglifler" olduğunu belirtiyor.

Arkeologlar, Ekim 2024'te başlattıkları kazılarda, El Curaca adı verilen bölgede kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu düşünülen 24 iskeletin yer aldığı toplu mezara ulaştı.

Mezarlarda, iskeletler ile seramik, dokuma parçaları, mısır koçanları ve alet kalıntıları bulundu.

Arkeologlara göre, iskeletlerdeki yaralar savaşçıların şiddetli çatışmalarda hayatını kaybettiğine işaret ederken, mezarlarda eşyaların bulunması ve cesetlerin dokuma tekstillere sarılı gömülmesi ise bu kişilerin savaşın galibi tarafından ödüllendirilen savaşçılar olabileceğini gösteriyor.

Çalışmalara nisan sonuna kadar devam edileceği ve alanda bulunan eserlerin DNA analizleri ve ileri seviye tekniklerle inceleneceği belirtildi.