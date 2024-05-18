Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin görevden alınması talebi reddedildi - Son Dakika
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Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin görevden alınması talebi reddedildi

Peru\'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte\'nin görevden alınması talebi reddedildi

Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin 'ahlaki yetersizlik' gerekçesiyle görevden alınması talebi Kongre'de kabul edilmedi. Sol muhalif partilerin önergesi, yapılan oylamalarda reddedildi. Boluarte, hakkındaki iddialara karşı çıkarak görev süresini tamamlayacağını belirtti.

18.05.2024 21:03
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Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden alınması talebi Kongre'de kabul edilmedi.

Ulusal basında çıkan habere göre, sol muhalif partiler, cumhurbaşkanının görevi kötüye kullandığını ve yolsuzluğa bulaştığını iddia ederek, Boluarte'nin azledilmesi için Kongre'ye önerge sundu.

Kongre'de yapılan ilk oylamada Boluarte'nin azledilmesi talebi 45 "hayır", 32 "evet" ve 19 çekimser, ikinci oylamada da 44 "hayır", 33 "evet" ve 19 çekimser oyla reddedildi.

Hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Boluarte, 28 Temmuz 2026'ya görevde kalacağını hatırlatarak, "Burada sağlamız, güçlüyüz ve onurluyuz. Hiçbir şey bizi Peru'ya hizmet etmekten alıkoyamaz. 26 Temmuz 2026'ya kadar birlikte yürüyeceğiz çünkü Anayasaya saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının görevden alınması için 130 sandalyeli Parlamentoda 87 kişinin önerge lehine oy kullanması gerekiyor.

Boluarte'nin görevden azledilmesi için en son 5 Nisan'da yapılan oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

Peru'da Boluarte'nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın

Peru Ulusal Polisi, 31 Mart'ta hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine baskın düzenlemişti.

Savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği öne sürülen lüks saatlerle ilgili arama yapmıştı.

"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.

Peru yasalarına göre kamu görevlilerinin mal varlıklarını beyan etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da muhalefetin Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin görevden alınması talebi reddedildi - Son Dakika

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