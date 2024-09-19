Peru'da Orman Yangınları Sebebiyle Olağanüstü Hal

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Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, şimdiye kadar 16 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarından etkilenen 3 bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Boluarte, yaptığı açıklamada, San Martin, Ucayali ve Amazonas bölgelerinde temmuzdan bu yana orman yangınlarının devam ettiğini hatırlattı.

Boluarte, bu bölgelerde olağanüstü hal edildiğini belirtti.

San Martin, Ucayali ve Amazonas'ta 230'dan fazla orman yangınının çıktığını kaydeden Boluarte, bunlardan yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Boluarte, yangınların büyük çoğunluğun insan faaliyetleri sonucu çıktığına dikkati çekerek çiftçilerden anız yakmayı bırakmalarını istedi.

Peru Sivil Savunma yetkililerine göre, temmuzdan bu yana yangınlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü.