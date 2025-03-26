Peru'da Seçim Tarihi Açıklandı

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, ülkedeki istikrarsızlığa son vermek adına Nisan 2026'da genel seçime gidileceğini duyurdu.

Boluarte, televizyonda yaptığı bir konuşmasında, gelecek seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nisan 2026'da genel seçim yapılacağını belirten Boluarte, gelecek seçimlerin "demokratik, temiz ve şeffaf" olacağını vurguladı.

Boluarte, yapılacak seçimlerin, ülkedeki istikrarsızlığa son vereceğinden emin olduğunu ifade etti.

Peru hükümeti, 18 Mart'ta, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında başkent Lima ve Callao eyaletinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Boluarte, daha önceki açıklamasında, suç örgütlerine sert tepki göstererek, "Bu eli kanlı katillere idam cezasını ciddi olarak düşündüğümü söylüyorum. Çünkü hiçbir tetikçi, hiçbir gaspçı, çocuklarını seven aileleri kanla lekelemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Ölüm Bilgi Sistemi'ne (Sistema Informatico Nacional de Defunciones) göre, 2025 yılının ilk üç ayında Peru genelinde kentsel şiddet nedeniyle 459 cinayet işlendi.