Peru'da şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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Peru'da şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Peru\'da şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Peru hükümeti, son haftalardaki şiddetli yağışların yol açtığı zararlar nedeniyle ülkenin 15 bölgesindeki en az 96 ilçede olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kararı, acil durum önlemlerinin ve rehabilitasyon eylemlerinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, gıda yardımları, tıbbi tedavi, ulaşım ve diğer hizmetler ücretsiz olarak sağlanabilecektir.

11.02.2024 10:13
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LİMA, 11 Şubat (Xinhua) -- Peru hükümeti, son haftalardaki şiddetli yağışların yol açtığı zararlar yüzünden ülkenin 15 bölgesindeki en az 96 ilçede olağanüstü hal ilan etti.

Hükümetin Cumartesi günü açıkladığı 60 günlük olağanüstü hal kararı, "anlık ve gerekli acil durum önlemlerinin ve gerekli müdahale ve rehabilitasyon eylemlerinin uygulanmasına" imkan sağlıyor.

Doğal afetler sırasında gıda yardımlarını ve bağışların ulaştırılmasını kolaylaştıran bir yasa çıkarıldı. Benzer şekilde yiyecek-içecek, tıbbi tedavi, ulaşım, sevkiyat lojistiği ve yağmurlardan etkilenenlere yardımcı olacak diğer hizmetler "ücretsiz" sağlanabilecek.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi, 11-13 Şubat arasında dağlarda orta ila şiddetli yağış ve kuzey kıyısında orta ila aşırı şiddetli yağış tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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