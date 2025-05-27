Siirt'in Pervari ilçesinde sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çobanören köyünde yaşayan Ayşe K. (17), sara krizi geçirip dengesini kaybedince evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü.
Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşe K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Pervari'de Sara Nöbeti Kızın Hayatını Aldı - Son Dakika
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