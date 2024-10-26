Peşaver'de Kağıt Fabrikasında Yangın

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- Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 11 itfaiye görevlisi yaralandı

PEŞAVER - Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir kağıt farikasında öğle saatlerinde çıkan ve söndürme çalışılmaları devam eden yangında 11 itfaiye görevlisi yaralandı.

Pakistan'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin başkenti Peşaver'deki fabrikada öğle saatlerinde yükselen alevler henüz söndürülemezken, yangına müdahale eden 11 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangına müdahale 20 itfaiye aracı, 110 personel ile devam ederken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Khyber Pakhtunkhwa Valisi Faisal Karim Kundi, can kaybının yaşanmadığı yangını kontrol altına almak için tüm kaynakların kullanılması ve Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin de söndürme operasyonunda bulunması talimatını verdi. Kundi, polisten yangına ilişkin rapor istedi.