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- Phuket Adası açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

BANGKOK - Phuket Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 balıkçıdan biri çevredeki tur teknesinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, diğer balıkçının ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında bir balıkçı teknesi çıkan fırtınada alabora oldu. Teknenin alabora olması sonucu teknede bulunan 2 balıkçı denize düştü. Denizdeki dubaya tutunarak hayatta kalmaya çalışan 2 balıkçıdan biri çevredeki tur teknesinde bulunanlar tarafından kurtarılırken, diğer balıkçının kaybolduğu ifade edildi. Tur teknesinde bulunanlar, iplerle hayatta kalmaya çalışan balıkçıyı tekneye çekti.