Pınar Uzun Okakın'dan TÜSİAD'a Destek

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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma açılmasına ilişkin, "İktidarın TÜSİAD'a yönelik 'sessiz olun' baskısı 2021 yılından bu yana artarken, baskı rejiminin yeni karşıtlıklar arayışında zirveyi gördüğü günlerdeyiz.AKP'nin politik hatalarından meydana gelen çöp dağına 'kokuyor' demek bile suçsa, bu gözü dönmüş otoriterleşmenin asabını bozacak cesareti ortaya koymakla mükellefiz."dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, TÜSİAD ile ilgili sürece ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Okakın, açıklamasında şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, süregelen siyasi ve iktisadi garabet ve maksatlı hukuksuzluklar karşısında iş insanlarının da sessiz kalmamalarını önemsemekte ve ses vermenin erdemine inanmaktadır.

"Gözü dönmüş otoriterleşmenin asabını bozacak cesareti ortaya koymakla mükellefiz"

İktidarın TÜSİAD'a yönelik 'sessiz olun' baskısı 2021 yılından bu yana artarken, baskı rejiminin yeni karşıtlıklar arayışında zirveyi gördüğü günlerdeyiz. AKP'nin politik hatalarından meydana gelen çöp dağına 'kokuyor' demek bile suçsa, bu gözü dönmüş otoriterleşmenin asabını bozacak cesareti ortaya koymakla mükellefiz.

"Mehmet Ömer Arif Aras suçlu değil, kendisinin beyanını yargı konusu haline getirenler suçludur"

Sanayi sektörünün sorunlarına değinirken işçilerin de çaresizliğini ortaya koyan, mevcut finansman modeline eleştiri getiren ve güven sorununa son derece haklı gerekçelerle dikkat çeken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras suçlu değil, kendisinin beyanını yargı konusu haline getirenler suçludur.

"Sessizlik yargılanamayacağı gibi ses de yargılanamaz"

İktidarın kendini övdüğü hayret verici beyanların ciddiyetsizliğine ve kayırmacı uygulamalarına karşın, ayakta kalmak için direnen Türk sanayicisinin ve sektörün işçi ve işveren paydaşlarının düşüncelerinin projekte edildiğini görmeyi kıymetli buluyoruz.İş insanları, sanayi sektörünün yapısal hale gelen önemli sorunları sürdürülemez vaziyetteyken konuştuklarında değil ancak sustuklarında eleştirilebilirler. Sessizlik yargılanamayacağı gibi ses de yargılanamaz."