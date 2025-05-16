Pınarbaşı'na Yeni Pazar Yeri

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine kapalı pazar yeri ile yöresel ürün satış yeri inşa edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Etüt Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında yapılacak yerlerin işbirliği anlaşmasının imzaları için Kastamonu Valiliğinde program düzenlendi.

Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirilen programda işbirliği anlaşması, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç tarafından imzalandı.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Valimiz Meftun Dallı'ya, Tarım İl Müdürümüz Ahmet Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bu güzel hizmetler ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim kısa zamanda yapılıp kullanılmasını nasip eylesin." dedi.