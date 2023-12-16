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Pınarhisar Belediyesi Tarım Marketi Açıldı

Pınarhisar Belediyesi tarafından düzenlenen törenle tarım marketi açıldı. Belediye Başkanı İhsan Talay, tarım marketinin ilçeye hayırlı olmasını diledi ve geçen yıl kurulan seralarda yetiştirilen sebzelerin satışının gerçekleştirileceğini belirtti. Tarım marketi, organik ve sertifikalı ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştıracak.

Pınarhisar Belediyesi Tarım Marketi Açıldı
16.12.2023 - 10:51,
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Pınarhisar Belediyesi tarım marketi düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, törende yaptığı konuşmada, tarım marketinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Tarım marketinin sera projesinin devamı olduğunu ifade eden Talay, tarım marketinde geçen yıl kurulan 15 serada yetiştirilen sebzelerin satışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

İyi tarım uygulamaları ile yetiştirilen organik ve sertifikalı ürünleri uygun fiyatlar ile vatandaşlara ulaştıracaklarını dile getiren Talay, sera projesi ve tarım marketin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Talay, vatandaş odaklı hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu duyduğunu bildirdi.

Konuşmanın ardından tarım marketin açılışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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