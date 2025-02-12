Pınarhisar\'da Askeri Bando Konseri

Pınarhisar ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.
Pınarhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde bando çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.
Belediye Başkanı İhsan Talay, güzel bir konser izlediklerini, seslendirilen marşlar ile zaman zaman duygulandıklarını belirtti.
Talay, bando ekibine ve konsere katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Konsere ilçe kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.
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