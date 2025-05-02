Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Pınarhisar Belediyesi, Beylik Mahallesi'nde 2.500 m² kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

02.05.2025 16:44
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Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi Salih Bilinmez Caddesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yolun 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı ile kaplanacağını ifade eden Talay, çalışmalar ile ulaşım konforunun arttığını belirtti.

Talay, yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Yangın tatbikatı yapıldı

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yangın alarmı verilerek bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler, binadan tahliye edilerek okul bahçesindeki toplanma alanına yönlendirildi.

Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikatın ardından öğrencilere yangın öncesi alınacak önlemler ile yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Daha sonra öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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