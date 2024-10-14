Pırıl Sayıların Gizemi Zirveye Yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pırıl Sayıların Gizemi Zirveye Yerleşti

TRT'nin animasyon filmi, 170 bin seyirciye ulaştı; matematiği eğlenceli bir dille anlatıyor.

14.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT ortak yapımı "Pırıl Sayıların Gizemi" adlı animasyon film, 11-13 Ekim'de izlenme sayılarında zirveye yerleşti.

Çocuklar ve aileler için matematiği eğlenceli hale getiren, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Pırıl'ın ilk sinema filmi, ikinci haftasında 70 bin seyirciyle buluştu.

Vizyona 4 Ekim'de giren ve ilk haftasında 100 bin sinemaseverin izlediği film, toplam 170 bin seyirciye ulaştı.

Film hakkında

Senaryosu İshak Tekgül'e ait filmin yönetmenliğini Fatih Bezirgan üstlendi, yapımcılığı ise Ali Sacihan imzası taşıyor.

Günlük yaşamda birçok şeyin temelinde bulunan matematiğin kaybolmasıyla ortaya çıkan sorunların eğlence ve aksiyon dolu bir dille yansıtıldığı film, Pırıl ve arkadaşlarının, yaşanan kargaşadan dünyayı kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.

TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçen film, 3D animasyon tekniği kullanılarak hazırlandı.

Sayılar olmadan dünyanın nasıl bir kaosa sürükleneceğini etkileyici bir şekilde gösteren filmde, matematiği sadece sınıf ortamıyla sınırlı tutmadan hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak işleyerek, "Matematik gerçek hayatta ne işimize yarar?" sorusu, neden-sonuç ilişkisi kurarak açıklanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Kültür, Eğitim, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pırıl Sayıların Gizemi Zirveye Yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Pırıl Sayıların Gizemi Zirveye Yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.