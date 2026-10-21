Piyanist Raffaele D'Angelo, Anadolu Üniversitesi'ndeki resitalinde beğeni topladı - Son Dakika
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Piyanist Raffaele D'Angelo, Anadolu Üniversitesi'ndeki resitalinde beğeni topladı

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Piyanist Raffaele D\'Angelo, Anadolu Üniversitesi\'ndeki resitalinde beğeni topladı
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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği 6. Uluslararası Piyano Günleri'nde piyanist Raffaele D'Angelo resital verdi. D'Angelo, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki resitalde farklı dönemlerden eserleri yorumladı ve etkinlik 24 Ekim'e kadar sürecek.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Piyano Günleri kapsamında piyanist Raffaele D'Angelo resital verdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen resitale, Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren ile öğrenciler katıldı.

D'Angelo, resitalde Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Frederic Chopin, Robert Schumann ve Enrique Granados'un eserlerini yorumladı.

Klasik müziğin farklı dönemlerinden eserleri seslendiren D'Angelo, performansıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Resitalin sonunda Eren, D'Angelo'ya çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Piyano Günleri, 24 Ekim'e kadar konser ve etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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