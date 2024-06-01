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Plajları temizlediler: 1 saate 200 torba çöp çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çevre haftası çerçevesinde plajlarda temizlik yapıldı. Bir saatlik temizlikte yaklaşık 200 torba çöp çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz aylarının başlangıcı ve havaların ısınmasıyla çevre haftası çerçevesinde ilçede bulunan Barbaros ve Gündal Plajında yaklaşık 100 kişiyle temizlik çalışması yapıldı. 100 kişi ile yaklaşık bir saatlik temizlik çalışması sonucunda 200 torba çöp çıktı.

Temizlik çalışmasına katılan vatandaşlar, "Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çevre haftasına özel yaptığımız bu etkinlikte insanlar olarak çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için çaba içerisindeyiz. Hem Barbaros hem de Gündal plajını temizlyerek insanlarda bir bilinçledirme uyandırmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

(HLD-.