PMD 61. Yılını Kutladı

(TBMM) - Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 61'inci kuruluş yıl dönümünü TBMM Basın Koridoru'nda düzenlediği etkinlikle kutladı.

29 Nisan 1964'te kurulan PMD'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı etkinliğe, önceki dönem PMD Başkanı Hıdır Göktaş, PMD üyeleri ve parlamento muhabirleri katıldı.

Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş'a çiçek takdim etti. PMD'ye yeni katılan parlamento muhabirlerine rozetlerinin takdim edildiği etkinlikte, derneğin 61'inci kuruluş yılı anısına bir pasta kesildi.

"61 yıldır sansüre ve baskılara karşı meslektaşlarının yanında dimdik durmayı ilke edinmiştir"

PMD Başkanı Kemal Aktaş yaptığı konuşmada, Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana, PMD yalnızca meslektaşlarımızın hak ve hukukunu korumakla kalmamış, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin onurunu ve itibarını savunan güçlü bir kurum olmuştur.

Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan parlamento muhabirlerinin sesi, temsilcisi ve güvencesi olarak demokrasi kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunmuştur. Basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir.

PMD, 61 yıldır basın özgürlüğünü savunmayı, sansüre ve baskılara karşı meslektaşlarının yanında dimdik durmayı ilke edinmiştir. Her dönemde demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan özgür basının güçlenmesi için çaba göstermiştir."