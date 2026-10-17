Polatlı\'da 500 kasa palamut satan balıkçı, çalışanlarıyla yağmur altında halay çekti

Polatlı'da 500 kasa palamut satan balıkçı, çalışanlarıyla yağmur altında halay çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı'da balıkçılık yapan Hacı Yücel, bir günde 500 kasa palamut sattı. Gün sonunda tezgahta kalan son 2 palamudu çalışanlarına veren Yücel, yağmur altında personeliyle halay çekerek satış sevincini kutladı.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde bir günde 500 kasa palamut satan balıkçı Hacı Yücel, çalışanlarıyla yağmur altında halay çekerek sevincini kutladı.
Polatlı'da balıkçılık yapan Hacı Yücel, bir günde 500 kasa palamut sattı. Gün sonunda tezgahta kalan son 2 palamudu çalışanlarına veren Yücel, ardından personeliyle birlikte yağmur altında halay çekerek satış sevincini kutladı.
Kaynak: DHA
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