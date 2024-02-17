Polatlı'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Polatlı\'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Polatlı ilçesinde Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Yiğithan Uzunoğlu bıçakla ağır yaralandı ve hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Uzunoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

17.02.2024 01:49
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Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ahmet Yiğithan Uzunoğlu bıçakla ağır yaralandı.

Uzunoğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Olaylar, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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