Poligonda Başına Tabanca Dayayan Genç İkna Edildi

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde poligonda başına tabanca dayayan M.Ü. (28), kendini vurmaya kalkıştı. O anlar panik yaratırken, polis tarafından ikna edilen M.Ü., emniyete götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Balgat Mahallesi'nde bulunan poligonda meydana geldi. M.Ü., poligondan aldığı tabancayı başına dayayarak, kendini vuracağını söyledi. Bu sırada çevrede panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerini çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis özel harekat ekipleri ve keskin nişancı ekipleri de poligonun çevresine şerit çekerek, önlem aldı. Çevre iş yerlerinde bulunanlar bölgeden uzaklaştırılırken, poligonun önünden geçen cadde de ulaşıma kapatıldı. M.Ü., polisin uzun süren ikna çabaları sonucu tabancayı bıraktı. M.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.