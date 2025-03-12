Polonya'da Askeri Eğitim Kapasitesi Artacak

VARŞOVA, 12 Mart (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk 2027 yılına kadar her yıl 100.000 kişiye askeri eğitim verecek kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.
Tusk salı günü düzenlenen hükümet toplantısı açılışında yaptığı konuşmada ülkelerine hizmet etmeye istekli vatandaş sıkıntısı olmamasına rağmen, mevcut eğitim fırsatlarının sınırlı kaldığını belirtti.
Başbakan, ilgi duyan tüm bireylerin eğitimlere katılabilmesini sağlamak için devletin kapasiteyi genişletmesi gerektiğini vurguladı.
Tusk, "Profesyonel ordu ve Ülke Topraklarını Savunma Güçleri'nin yanı sıra etkin şekilde yedek ordu kurmalıyız. Çalışmalarımız bu hedefe yönelik olacak" dedi.
Ülkede an itibarıyla gönüllü askerlik hizmeti kapsamında her yıl yaklaşık 40.000 kişi temel askerlik eğitimini tamamlıyor. Bir aylık eğitim programı operasyonel askerlik hizmetine giriş niteliği taşıyor.
Tusk, savunmayla ilgili projeleri hızlandırmayı amaçlayan yeni mevzuat üzerinde de çalıştıklarını söyledi.
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