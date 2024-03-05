Polonya'da Tanımlanamayan Nesneler Bulundu

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Polonya'da, Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya toprağı Kaliningrad sınırında "meteoroloji balonuna" benzeyen tanımlanamayan 3 nesne bulundu.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Varşova hükümeti, Kaliningrad sınırındaki Mazury Gölü bölgesinde tanımlanamayan ve meteoroloji balonuna benzeyen 3 nesneye ilişkin inceleme başlattı.

Üzerinde Kiril alfabesiyle yazılmış bazı yazılar bulunduğu kaydedilen balonlara herhangi bir "özel cihazın" bağlı olmadığı aktarıldı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bölge polisi tarafından konuya ilişkin bilgilendirildiklerini belirtti.

Nesnelerin "meteorolojik balonlar" olabileceğini kaydeden Kosiniak-Kamysz, konunun askeri değil sivil olarak ele alınacağını aktardı.

Bölge polis yetkilileri, daha önce de "meteoroloji balonlarıyla" ilgili başka olayların da yaşandığını ifade etti.