Polonya, Mühimmat Üretiminde Kendi Kendine Yeterli Olmayı Hedefliyor

VARŞOVA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla açıklanan plan çerçevesinde mühimmat üretiminde tamamen kendi kendine yeterli hale geleceklerini söyledi.

Çarşamba günü Polonya Silahlanma Grubu'nun Varşova'da düzenlediği ve yetkililerin üç yeni mühimmat fabrikası inşa etme stratejisini tanıttığı basın toplantısında konuşan Kosiniak-Kamysz, mühimmat imalatında bağımsızlıklarını kazanmanın en önemli ulusal öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, "Polonya mühimmat üretiminde kendi kendine yeterli olmalıdır, Polonya mühimmat üretiminde kendi kendine yeterli olacaktır" dedi.

Söz konusu plan çerçevesinde mevcut üretim tesislerinin genişletilmesi ve yeni teknolojik hatların devreye alınması öngörülüyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ülkesinin üç yıl içinde kilit önemdeki mühimmat kategorilerinde kendi kendine yeterliliğe ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.