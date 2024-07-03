Portekiz'in başkenti Lizbon'un kuzeyindeki Marinha Grande kıyısının açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu yetkililerinin, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği bilgiye göre, Virgen Dolorosa adlı balıkçı teknesi yerel saatle 04.30 sıralarında Marinha Grande kıyılarının yaklaşık 1 mil açıklarında battı.
Teknede 17 kişilik mürettebat olduğu; helikopter ve dronla havadan, teknelerle denizden arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, henüz 3 cesedin çıkarıldığı, 7 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.
Portekiz'de uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan sörf merkezi Nazare'ye sadece 20 kilometre uzaklıkta olan bölge, dev dalgalarıyla tanınıyor.
Son Dakika › Güncel › Portekiz'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Ölü, 7 Kayıp - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?