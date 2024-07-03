Portekiz'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Ölü, 7 Kayıp - Son Dakika
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Portekiz'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Ölü, 7 Kayıp

Portekiz'in başkenti Lizbon'un kuzeyindeki Marinha Grande kıyısının açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Virgen Dolorosa adlı teknenin battığı bölge, dev dalgalarıyla tanınan sörf merkezi Nazare'ye sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

03.07.2024 15:41
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Portekiz'in başkenti Lizbon'un kuzeyindeki Marinha Grande kıyısının açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu yetkililerinin, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği bilgiye göre, Virgen Dolorosa adlı balıkçı teknesi yerel saatle 04.30 sıralarında Marinha Grande kıyılarının yaklaşık 1 mil açıklarında battı.

Teknede 17 kişilik mürettebat olduğu; helikopter ve dronla havadan, teknelerle denizden arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, henüz 3 cesedin çıkarıldığı, 7 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Portekiz'de uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan sörf merkezi Nazare'ye sadece 20 kilometre uzaklıkta olan bölge, dev dalgalarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Portekiz'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 3 Ölü, 7 Kayıp - Son Dakika
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