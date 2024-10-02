Portekiz'de İtfaiyeciler Eylemde - Son Dakika
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Portekiz'de İtfaiyeciler Eylemde

İtfaiyeciler, Lizbon'da maaş artışı ve çalışma şartları için eylem yaptı, hükümeti protesto etti.

02.10.2024 18:47
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Portekiz'de itfaiyeciler, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Lizbon'da Meclis binası önünde eylem yaptı.

Ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce itfaiyeci, resmi çalışma kıyafetleriyle Meclis'in ana giriş merdivenlerinde oturma eylemi yaparak yolu kapattı.

Renkli dumanlar çıkaran sis bombaları kullanan itfaiyeciler, milletvekillerine hitaben "Utanın" diye sloganlar attı.

Bir itfaiyeci, protesto için kıyafetini yaktı.

Ulusal İtfaiyeciler Birliği Sendikası Başkanı Ricardo Cunha, "Tüm bunların suçlusu hükümettir. Yapılan protestolar haklıdır. Hükümet ve bakanlar buna neden oldu. Gerçek göz ardı ediliyor." dedi.

İtfaiyeciler, enflasyondaki yükselişi telafi etmek için maaşlarında ve son yıllarda ülkede her yaz çıkan büyük çaplı yangınlarla mücadelede risk sübvansiyonunda artış yapılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve 50 yaşında emeklilik gibi taleplerde bulunuyor.

Öte yandan, itfaiyecilerin eylemleriyle ilgili basına açıklama yapan Portekiz İçişleri Bakanı Margarida Blasco, "Müzakere masada olur ve mevcut durumda iyi bir hızla giden, yakın zamanda sonuç alınacağını düşündüğüm bir müzakere yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Portekiz'in kuzey ve orta bölgelerinde son olarak eylülde çıkan ve 100 bin hektarlık alanı kül eden orman yangınlarında, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 7 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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