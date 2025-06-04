Portekiz'de Yeni Hükümet Yarın Göreve Başlayacak

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan, merkez sağ görüşlü iki siyasi partinin ittifakından oluşan ve liderliğini Başbakan Luis Montenegro'nun yaptığı "Demokratik İttifak"ın (AD) azınlık hükümeti yarından itibaren bakanların yemin töreniyle görevine başlayacak.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından kabul edilen, Başbakan Montenegro'nun açıkladığı bakanların yarın Cumhurbaşkanı karşısında yemin edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümetteki bakanların yarın TSİ 19.00'da, devlet sekreterlerinin de 6 Haziran Cuma günü yemin ederek görevlerine başlayacağı duyuruldu.

Başbakan Montenegro, geçmiş hükümet kabinesinde (Nisan 2024-Mayıs 2025) 17 olan bakan sayısını yeni kabinede 16'ya indirdi.

Ekonomi, içişleri, kültür ve parlamenter konular bakanlarında değişikliğe giden Başbakan Montenegro'nun yeni kabinesi 6 kadın, 10 erkek bakandan oluşuyor.

Portekiz'de, AD'nin lideri ve Başbakan Montenegro aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının ardından Meclis'te güvenoyu alamamış, ülkede 11 Mart'ta hükümetin düşmesi sonucu 18 Mayıs'ta erken seçim yapılmıştı.

Portekizliler hakkındaki iddialara rağmen Montenegro'ya destek vererek, AD'nin 80 olan milletvekili sayısını 91'e çıkarmıştı.

Siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir azınlık hükümeti için garanti alan Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa, Montenegro'ya hükümeti kurma görevi vermişti.

Seçimlerde oylarını rekor oranda artırarak 60 milletvekili çıkaran, sadece 6 yıllık bir siyasi geçmişi olan aşırı sağcı Chega partisi de, Portekiz'in demokrasi tarihinde ana muhalefetteki ilk aşırı sağcı parti oldu.

Seçimde hezimet yaşayan sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) ise genel başkanı Pedro Nuno Santos'un istifası sonrasında önümüzdeki günlerde yeni liderini seçecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en çok seçime giden ikinci ülke olan Portekiz'de halkın çözüm bekleyen öncelikli sorunları, diğer AB ülkelerine oranla düşük asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin yarattığı sosyal zorluklar olarak sıralanıyor.