Portekiz Dışişleri Bakanı Çin'de

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 24-28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, iki bakanın Çin-Portekiz Stratejik Diyaloğu'nun dışişleri bakanları düzeyindeki ikinci toplantısını da gerçekleştireceğini belirtti.