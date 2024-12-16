Poz Veren Ayı Ailesi Tunceli'de Görüntülendi

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Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi böyle görüntülendi

Ayılar fotoğrafçıya poz verdi

TUNCELİ - Anne ve iki yavrudan oluşan ayı ailesi, Tunceli'de görüntülendi. Ayılar, kendilerini çeken doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi.

Tunceli'de doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı daha önce anne ve iki yavrudan oluşan bozayı ailesini karlık alanda görüntülemişti. Toprakçı bu kez de ayı ailesini, yiyecek aramak için gezinirken kayıt altına aldı. Anne ve yavru ayılar, kendisini çeken doğa fotoğrafçısına adeta poz verirken uzunca bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Ayı ailesini kayıt altına alan Toprakçı, kış mevsimiyle birlikte doğa gezilerine başladığını belirterek, "Doğamız yaban hayatı bakımından oldukça zengin ve fazla türe ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu türleri görüntülemeye çalışıyoruz. Geçenlerde bir ayı ailesine denk gelmiştik, güzel görüntüler almıştık. Bugün de aynı aileye denk geldik ve bize çok güzel görüntüler verdiler" dedi.

Doğaya ve yaban hayatına sahip çıkılması çağrısında bulunan Toprakçı, "Avcılık adı altında yapılan katliamların son bulmasını istiyoruz. Doğayı ve doğadaki her canlıyı korumamız gerekiyor. Kendi yaşamımız için çırpındığımız gibi diğer canlılar için de bunu yapmalıyız" diye konuştu.