Prof. Dr. Bozkurt kalp krizlerinin yüzde 50'sinin nedenini sigaraya bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Prof. Dr. Bozkurt kalp krizlerinin yüzde 50'sinin nedenini sigaraya bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Bozkurt kalp krizlerinin yüzde 50\'sinin nedenini sigaraya bağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, sigaranın kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu olduğunu belirtti. Bozkurt, dünyada yılda yaklaşık 6 trilyon sigaranın 4,5 trilyonunun çevreye atıldığını ve izmaritlerin toprağı ve denizleri kirlettiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, sigaranın başta akciğer kanseri ve kalp hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, izmaritlerin ise toprağı ve denizleri kirlettiğini belirtti.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de akciğer kanserinin erkeklerde hem görülme sıklığı hem de ölümler açısından ilk sırada yer aldığını belirten Bozkurt, sigaranın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Bozkurt, "Sigara kullanımı, kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 50'sinden sorumlu. Kalp krizi geçiren her iki kişiden birinin ölüm nedeni sigara maruziyeti. Kalp damarları başta olmak üzere bütün damarlarda plaklar oluşturuyor." dedi.

Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, damar duvarlarında plak oluşumuna yol açan sigaranın damar tıkanıklığına, kalp krizine ve inmeye neden olabildiğini, ileri vakalarda uzuv kayıplarına kadar giden sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

Ailede sigara içilmesinin çocukların zararlı maddelere maruz kalmasını artırdığını vurgulayan Bozkurt, anne ve babaların sigarayı bırakması, bunu başaramayanların da en azından evde ve araçta sigara içmemesi gerektiğini belirtti.

İzmaritler çevreyi kirletiyor

Dünyada yılda yaklaşık 6 trilyon sigara tüketildiğini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bunların 4,5 trilyonu çevreye atılıyor. Sigara izmaritleri toprak yüzeyinde kalıyor, alt topraklara geçmiyor. Orada yetişen bitkileri, çimleri, her şeyi etkiliyor. Yağmur sularıyla denizlere karışıyor. Aslında göz ardı ettiğimiz ama çevreyi en fazla kirleten etkenlerden biri sigara ve izmaritleridir."

Sigara dumanının kapalı ortamlarda içmeyen kişileri de etkilediğini belirten Bozkurt, sigarada kanserojen ve toksik maddeler bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, Antalya'da bazı sahillerde sigara içilmesine yönelik yasakları önemli bulduğunu, çocukların kullandığı alanlarda da benzer uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da bu konuda örnek uygulamalar bulunduğunu dile getiren Bozkurt, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın bu konuda farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Sigara cildin erken yaşlanmasına neden oluyor

Sigaranın cilt sağlığını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Bozkurt, yüzeysel damarları etkileyerek özellikle göz çevresinde kırışıklıklara neden olabildiğini ifade etti.

Bozkurt, sosyal medyanın gençler arasında sigara kullanımını artırabildiğine dikkati çekerek, bu alanda düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısının arttığını ve sigarayı bırakmak için kullanılan ilaçlara ücretsiz erişimin kolaylaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Ali İhsan SuBozkurtSağlıkGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:20:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Bozkurt kalp krizlerinin yüzde 50'sinin nedenini sigaraya bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei