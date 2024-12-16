Kayseri Şehir Hastanesi'ne Yeni Başhekim - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'ne Yeni Başhekim

Kayseri Şehir Hastanesi\'ne Yeni Başhekim

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeni başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan göreve başladı. Önceki başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu'nun ayrılmasının ardından atanan Özcan, hastanenin modern tıbbi teknolojisi ile daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışacağına söz verdi.

16.12.2024 16:49
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Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan görevine başladı.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doç. Dr. Serhat Koyuncu'nun Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrılmasının ardından yerine Prof. Dr. İbrahim Özcan atandı.

Hastanedeki devir teslim töreninde konuşan Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ni kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Modern tıbbi teknoloji ile donatılan hastanede kendisine hizmet etme fırsatı veren Sağlık Bakanlığı yetkililerine de teşekkür eden Özcan, kendisine duyulan güven ve desteğe layık olmak ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Hastanesi'ne Yeni Başhekim - Son Dakika

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