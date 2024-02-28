PTT AŞ, 'Katı Sanatı' konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika
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PTT AŞ, 'Katı Sanatı' konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, \'Katı Sanatı\' konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, 19x26 milimetre boyutunda ve 20 lira, 56 lira, 120 lira bedelli resmi posta pullarını 'Katı Sanatı' konulu olarak satışa çıkardı. Pullar, PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr adresinden satın alınabiliyor.

28.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
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PTT AŞ tarafından "Katı' Sanatı" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19x26 milimetre boyutunda ve 20 lira, 56 lira, 120 lira bedelli resmi posta pulları, PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

Pullar, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinden de satın alınabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PTT AŞ, 'Katı Sanatı' konulu resmi posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika

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