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Pülümür Çayı'nda su samuru görüntülendi - Son Dakika
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Pülümür Çayı'nda su samuru görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru, Pülümür Çayı'nda görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları, Pülümür Çayı'nda görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile bir süre kayıt altına alınan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

Pülümür Çayı\'nda su samuru görüntülendi
08.01.2024 - 23:08,
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Pülümür Çayı'nda su samuru görüntülendi

TUNCELİ - Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru, Pülümür Çayı'nda görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları, Pülümür Çayı'nda görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile bir süre kayıt altına alınan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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