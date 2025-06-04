Pursaklar Belediyesi'nden 'Çevre Günü' etkinliği

ANKARA - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren 'Çevre Günü' etkinliği kapsamında atık şişe topladı.

Pursaklar Belediyesi çevre temizliğinin önemine katkı sağlamak için bir etkinlik düzenledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla Pursaklar'daki bir ormanlık alanda yerde bulunan atık şişeler toplandı. Etkinliğe Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren, ormanlık alanlarda atık şişe toplaması ile bilinen Şenol Yurttaş, kendi mahallesindeki çöpleri toplayan Aysel Turan ve belediye personelleri katıldı.

"Vatanın her karış toprağını evi gibi benimseyen kıymetli insanlarla birlikteyiz"

Etkinliğin yapılması hakkında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' vesilesiyle buradayız. Yaptığımız iş bir farkındalık programı. Hem kendi personelimiz hem de gönüllü vatandaşlarımız buradalar. Şenol Bey yıllardır çevreye atılmış cam şişeleri toplayarak olası yangınların önüne geçiyor. Bugün atık şişe toplamak için ormanlık alan seçtik. Aysel abla da her gün usanmadan kendi mahallesinde mıntıka temizliği yapıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çevreye, doğaya zarar veren insanların olduğu bir ortamda gönüllülükle bu işe sahip çıkan, vatanın her karış toprağını evi gibi benimseyen kıymetli insanlarla birlikteyiz" diye konuştu.

"Aysel Hanım ve Şenol Bey, yeni gönüllülerimize örnek olacaklar"

Aysel Turan ve Şenol Yurttaş'ın çevreye duyarlı gönüllü insanlara örnek teşkil edeceklerini belirten Pursaklar Kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren, "Gerçek kahramanlarımız Aysel Hanım ve Şenol Bey gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Bütün ilçemiz, bütün Ankara için yapıyorlar onları tebrik ediyorum. Bu insanları çoğaltmamız lazım, insanlarımıza örnek olacaklar. Daha fazla gönüllümüzle doğamızı temiz tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yangından çok korkuyorum"

Gönüllü olarak 5 senedir atık çöp toplayan 75 yaşındaki Aysel Turan, "Yangından çok korkuyorum. Atık şişeler güneşten dolayı çok sıcak oluyor. Elimle dokunuyorum, neredeyse elim yanacak. Okulların bahçesine giriyorum ve bir sürü çakmak buluyorum. Bu işi 5-6 senedir yapıyorum. Hareketli olayım diye tarçın kullanıyorum. Kahveme de tarçın koyuyorum. Tarçın da beni hep harekete geçiriyor. Temizliği çok seviyorum" dedi.

"Cam şişeler köpeğimin ayağını kesti"

Uzun yıllardır ormanlık alanlardan cam şişe toplayan Şenol Yurttaş bu işe başlama sebebini şöyle anlattı:

"Bu ormanda 14 Ocak 2019 tarihinde köpeklerimle yürüyüş yaparken doğaya atılan cam şişe kırıkları köpeğimin ön ayağını kesti. Uzun süren bir tedaviden sonra köpeğimin ayağı iyileşti ve ben o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri ve özellikle cam kırıklarını toplamaya başladım. Keçiören, Pursaklar, Yenimahalle, Mamak, Çubuk, Kızılcahamam tarafında gördüğüm tüm cam şişeleri ve cam kırıklarını topluyorum. Yaklaşık 2 bin 155 çuval cam şişe topladım, toplamaya da devam ediyorum. Bugün 'Dünya Çevre Günü' münasebetiyle Belediye Başkanımız ve Kaymakam Bey'in önderliğinde bu ormanda etkinlik yapacağız, burayı temizleyeceğiz. Vatandaşlardan tek istediğim, yesinler, içsinler, getirdiklerini geri götürsünler" cümlelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Ertuğrul Çetin, Aysel Turan ve Şenol Yurttaş'a plaket takdim etti.