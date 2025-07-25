Pursaklar\'da 300 Kovandan Bal Hasadı

Pursaklar Belediyesinin, yerli, milli ve organik ürünlere vatandaşları teşvik etmek için uyguladığı proje kapsamında, 300 kovandan bal hasadına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce ücretsiz fide ve yerli tohum dağıtımı gibi projelerle tarımı destekleyen Pursaklar Belediyesi, bu yıl 300 arılı kovandan "Purbal" adıyla bal üretimi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bal projesiyle hem arıcılığı desteklediklerini hem de doğal kaynakları en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Abadan Bal Ormanında bu yıl 300 kovandan bal hasadı yaptıklarını ifade eden Çetin, ürettikleri balları ilçede yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacaklarını bildirdi.

Çetin, "Arı gibi çalışmaya üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.