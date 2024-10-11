QNB Finansbank'ın Ticaret Unvanı Değişti

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QNB Finansbank, Bankanın ticaret unvanının "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini duyurdu.

QNB Finansbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Bankanın 1 Ekim 2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının bugün tescil edilmesi ile birlikte ticaret unvanının "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirildiği bildirildi.