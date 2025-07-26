Quanzhou\'da Dijital Dönüşüm Başarıları

QUANZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Quanzhou kenti dijital dönüşümün sağladığı ivmeyle son yıllarda sanayi ekonomisinin kalite ve verimliliğini artırmayı başardı. Bu sayede geleneksel sektörlerin dönüşümü için sürdürülebilir bir zemin oluşturulurken, basit imalattan akıllı üretime geçiş süreci de hız kazandı.